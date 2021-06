Força-tarefa contra Covid-19 visitou 306 estabelecimentos e interditou três por desrespeito ao decreto

O reforço na fiscalização do decreto criado para frear a disseminação da Covid-19 contou com a participação de 85 agentes, da guarda civil metropolitana, servidores da Semadur, Vigilância Sanitária, Agetran e Procon, espalhados nas sete regiões da cidade visitando 306 estabelecimentos orientados sobre regras de biossegurança. Três deles foram autuados e interditados por desrespeito as normas do decreto.

Um bar, na Joaquim Murtinho, foi interditado por aglomeração, em desrespeito ao decreto contra Covid-19. O comércio funcionava com música ao vivo após o toque de recolher e não respeitava o distanciamento mínimo entre os presentes.

Outros dois estabelecimentos, na Marquês de Pombal, região do Tiradentes, e Na Rua da Divisão, no Jardim Parati, foram interditados por funcionar com a presença de público nas mesas durante o toque de recolher, o que é proibido no decreto contra Covid-19.

Drones foram utilizados para auxiliar a Guarda Civil Metropolitana na busca por festas clandestinas. Equipes da Agetran realizaram blitz especificamente para combater a combinação álcool e direção, que causa acidente e também contribui para superlotação de leitos.