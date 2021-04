Foragido, sul-mato-grossense é preso com R$ 5 milhões em drogas

Um homem de 39 anos morador de Jardim, cidade localizada na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, foi preso em flagrante neste sábado (17) em Sarandi, no Paraná. Ele estava foragido e foi detido com vários tabletes de cocaína e crack.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), com apoio do serviço de inteligência, equipe abordou a caminhonete Ford/F-250, que passava na frente da unidade policial, na rodovia BR-386. O motorista foi identificado como o homem de 39 anos, morador em Jardim, foragido da Justiça por tráfico de drogas.

Ele foi detido por força do mandado de prisão e também acabou preso em flagrante após os agentes descobrirem a droga escondida no veículo. Foram apreendidos 32 quilos de cocaína e 41 de crack, escondidos em um fundo falso.

A PRF estima que a droga apreendida possa dar mais de R$ 5 milhões em prejuízo à organização criminosa. O traficante foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.