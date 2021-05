Foragido por aplicar golpe de R$ 30 mil em SP é detido no MS

Foragido da Justiça, um homem de 37 anos foi preso nesta sexta-feira (14) em Santa Rita do Pardo – distante a 244 quilômetros de Campo Grande. Ele é um dos integrantes de uma quadrilha que aplicou golpes no interior do estado de São Paulo.

Conforme informações policiais, os militares realizavam rondas pela área central quando visualizaram o momento em que um veículo Sedan, de cor branca, realizou uma manobra brusca e seguiu pela contramão de direção, sentido à rodovia que liga Santa Rita do Pardo à Bataguassu.

Após alguns quilômetros pela rodovia, a equipe abordou o veículo ocupado por quatro indivíduos. Não foi encontrado nenhum ilícito no carro, porém, em checagem, ficou constatado que um deles era foragido da justiça do Estado de São Paulo.

Ainda de acordo com informações policiais, a quadrilha que o homem integrava foi responsável por aplicar um golpe numa moradora de Presidente Epitácio (SP), causando um prejuízo de mais de R$ 30 mil.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi apresentado à delegacia de polícia de Bataguassu para devidas providências. (com informações do Dourados News)