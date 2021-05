Foragido, paraguaio é preso com 180 kg de maconha em Ponta Porã

Um homem de nacionalidade paraguaia foi preso na tarde desta terça-feira (4) com 180 quilos de maconha na cidade de Ponta Porã – distante 316 quilômetros de Campo Grande. Ele era foragido da Justiça do país vizinho.

Segundo informações, policiais da Defron (Delegacia Especial de Fronteira) abordou no bairro Vila Planalto um automóvel com placas paraguaias, conduzido por um indivíduo dessa nacionalidade. Ao vistoriar o veículo a equipe identificou que no porta-malas havia centenas de tabletes de maconha.

O motorista relatou que a entregaria para um comprador residente em Dourados, pelo valor de R$ 400 reais o quilo. Pesada, a maconha apreendida totalizou 180 quilos e trezentos gramas.

Encaminhado para a delegacia, foi identificado que o condutor do automóvel que transportava a droga possuía mandado de prisão em aberto no Paraguai. Ele foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)