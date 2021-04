Foragido da justiça é encontrado e preso em Bonito

Foi preso em Bonito, na manhã desta quinta-feira (08), um homem condenado a seis anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no município de Marquinhos, interior do Paraná.

Foragido da justiça do Estado do Paraná desde 2018 (quando sua sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do estado), o homem de 38 anos estava se escondendo no município de Bonito. No início da semana, a Polícia Civil tomou conhecimento do paradeiro do condenado e, após rastreá-lo, deu cumprimento ao mandado de prisão.

Em 2006, o homem havia sido denunciado por ter mantido conjunção carnal com uma criança de 11 anos de idade. A justiça do Paraná já está ciente da prisão realizada em Mato Grosso do Sul e um possível recâmbio para seu estado de origem está em análise.