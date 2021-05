Foragido da justiça é capturado transportando drogas em fundo falso de carreta

Foragido da justiça que não teve sua identidade divulgada, foi capturado transportando drogas em um fundo falso de carreta nesta quinta-feira (13). Ele foi encontrado na Vila Moreninha III, em Campo grande e seguia para Minas Gerais, com o veículo lotado em mais de 800 quilos de maconha. A operação foi liderada pelo Departamento de Operações de Fronteiras (DOF).

Questionado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), o homem disse que saiu com a carga de arroz do Paraguai com destino ao Estado de minas Gerais. Durante a vistoria na carga, os policiais localizaram o entorpecente em um fundo falso. As 31 toneladas de arroz foram descarregadas em uma cerealista na cidade de Itaporã. Ao checarem os dados pessoais do condutor, foi detectado um registro de Mandado de prisão.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.