Fondue, a iguaria do inverno

O inverno está chegando e não há nada melhor do que comer comidas quentinhas. É a época dos caldos, fondues, queijos, risotos e bebidas quentes, como, por exemplo, chocolates, chás e até drinques encorpados. Para te ajudar a escolher o prato perfeito, durante o mês de junho, o Viver Bem trará receitas deliciosas que vão ajudar a aquecer o corpo.

Nesta semana, a sugestão de uma delícia de inverno quentinha é o tradicional fondue. Versátil e nas opções salgada e doce, o prato é daqueles que agradam a todos os gostos, uma vez que os acompanhamentos são altamente personalizáveis.

O fondue é um prato adaptado criado na Suíça em 1930. Delicioso, virou um grande evento. Ele surgiu justamente durante a Segunda Guerra Mundial e não foi por inovação na cozinha: foi por necessidade.

“Aldeias dos Alpes ficavam por muito tempos isoladas durante o inverno, com isso a reserva de alimentos era limitada. Eles conseguiam guardar pão, queijo e vinho. O queijo produzido no verão começava a secar, e buscando uma forma substancial de se alimentar, acabaram criando o fondue”, explica a professora do Curso de Gastronomia da Uniderp Giovanka de Senna Barbosa.

A iguaria é muita apreciada no inverno justamente pela sua textura e por ser servido quentinho. É um alimento confortante, feito com queijo gruyère e emmental, as várias opções ficam por conta dos queijos oriundos de cada região. Outra variação muito famosa é o fondue de chocolate, que muitos acreditam, inclusive, ser esse o original.

“Por exemplo, em Mato Grosso do Sul o prato pode ser feito com o famoso queijo caipira, produzido nas fazendas do Estado”, revela a docente.

Apesar de não parecer, o fondue pode ser saudável. Existem algumas variedades que não são muito conhecidas no Brasil e têm um estilo mais oriental. “No geral, são frutos do mar de cozimento rápido, camarão, por exemplo, cozido num caldo quente, e mergulhados em alguma guarnição. O caldo fica aquecido no tacho de fondue”, reflete.

Combinação perfeita

O fondue é uma receita clássica e que combina perfeitamente com bebidas quentes. “Pode ser servido com chá, mas melhor sem açúcar, e, claro, vinho! Este também pode ser servido aquecido com açúcar e canela, ou em temperatura ambiente”, recomenda Giovanka.

Melhores acompanhamentos

O fondue de queijo pode ser preparado de várias maneiras e vai bem com diferentes tipos de acompanhamento. Separamos abaixo nossas sugestões em grupos de alimento:

Legumes e vegetais

Tomate cereja

Brócolis

Couve-flor

Batatas

Champignons

Carnes

Linguiça calabresa

Salsicha

Cubos de filé mignon

Cubos de presunto

Bacon torrado

Pães

Pão ciabatta

Pão italiano

Focaccia

Pão de fôrma

Pão de queijo

Receitas de dar água na boca

Fondue suíço tradicional

Ingredientes

1 dente de alho

150 ml de vinho branco seco

1 “esguicho” de suco de limão

225 gramas de queijo gruyère ralado

225 gramas de queijo emmental ralado

1 colher de sopa de farinha de milho

2 colheres de sopa de kirsch (licor de cereja)

1 pitada de sal

1/4 de colher de chá de colorau

1/4 de colher de chá de noz-moscada

Cubos de pão francês para molhar no queijo

Fatias de pera madura

Preparo

Corte o dente de alho e depois esfregue-o no interior do tacho de fondue. Coloque o vinho e o suco de limão, e acenda o fogo do tacho. Junte gradualmente os queijos, mexendo sempre até que estejam completamente derretidos. Quando o queijo estiver derretido e começar a borbulhar, misture a farinha de milho com o kirsch, e junte ao tacho. Cozinhe, mexendo, durante 2 a 3 minutos. Junte o restante dos ingredientes a gosto e depois sirva com salada verde, os cubos de pão francês e fatias de pera para refrescar o paladar.

Fondue de chocolate

Ingredientes

225 gramas de chocolate amargo ou meio amargo

250 ml de creme de leite fresco ou nata

3 a 4 colheres de sopa de rum ou Cointreau

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Biscoitos, bolachas, bolos, frutas para servir

Preparo

Corte o chocolate em pedacinhos, ponha-os na panela de fondue e coloque o creme de leite, o rum e o açúcar. Deixe cozinhar em fogo bem baixo, mexendo sempre até derreter e ficar homogêneo. Transfira com cuidado para cima do fogo do tacho para manter aquecido. Sirva com os acompanhamentos escolhidos espetados nos garfos de fondue.

(Bruna Marques)