Fluminense visita São Paulo na estreia no Campeonato Brasileiro

Motivado pela vitória de 3 a 1 sobre o River Plate (Argentina), que lhe garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Fluminense enfrenta o São Paulo, neste sábado (29) a partir das 21h (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Tricolor paulista também chega muito motivado a esta partida, após alcançar seu primeiro título sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo, o Campeonato Paulista, após triunfo sobre o Palmeiras no último final de semana.

Mudanças na equipe

A equipe das Laranjeiras estreia na competição nacional em momento no qual o técnico Roger fez grandes mudanças na equipe titular. Após falhar na final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, o treinador sacou os laterais Calegari e Danilo Barcelos e os atacantes Luiz Henrique e Kayky para colocar Samuel Xavier, Egídio, Caio Paulista e Gabriel Teixeira. E o resultado foi a histórica classificação na competição continental.

Assim, fica no ar a possibilidade da realização destas e de outras trocas. Uma delas pode ser dar um descanso ao atacante Fred. Aos 37 anos, o artilheiro vive um ótimo momento, mas tem a possibilidade de ser poupado após a realização de uma sequência desgastante de partidas decisivas. Assim, o uruguaio Abel Hernández pode vir a ter uma oportunidade como titular.

Considerando as últimas apresentações do Fluminense, uma possível escalação para a estreia no Brasileiro teria: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Yago Felipe, Martinelli e Nenê (Cazares); Caio Paulista (Kayky), Gabriel Teixeira ( Luiz Henrique) e Fred (Abel Hernández).