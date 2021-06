Fluminense recebe Corinthians em busca de recuperação no Brasileiro

Fluminense e Corinthians se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio de São Januário, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após perder a invencibilidade na competição na última quarta-feira (23), ao perder de 1 a 0 para o Atlético-GO, o Tricolor das Laranjeiras, com nove pontos, busca a retomada das vitórias.

Para bater os paulistas, o técnico Roger aposta na recuperação da estabilidade da equipe e na diminuição de erros. O lateral Calegari, que saiu de campo durante a última partida sentindo um desconforto, está recuperado e irá para o jogo. Por outro lado, Samuel Xavier, que entrou no lugar de Calegari em Goiânia, ainda sente dores na coxa esquerda e será desfalque. Ainda sem a definição do time, uma provável escalação tem Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Gabriel Teixeira (Kayky), Caio Paulista e Fred.

Pelo lado corintiano, a vitória de 2 a 1 sobre o Sport no meio da semana deixou o Timão com oito pontos. Com o resultado, o técnico Sylvinho obteve o primeiro resultado positivo em casa.

Antes disso, atuando fora de casa, a equipe do Parque São Jorge já tinha superado o América-MG como visitante por 1 a 0, além de empatar sem gols com o Bahia e ficar no 1 a 1 com o Palmeiras.

Já atuando em casa, o Timão tem duas derrotas, para o Atlético Goianiense e para o Bragantino. Um dos atletas que devem seguir recebendo chances do comandante alvinegro é o centroavante Jô. Ele marcou o segundo gol do time de São Paulo na última vitória, o 55º gol com a camisa do Corinthians, o que o torna o maior goleador do clube no século ao lado de Dentinho.

Uma provável escalação do Corinthians para a partida é: Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital (Xavier).

(Agência Brasil)