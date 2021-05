Flib termina ao meio-dia, mas apresentações ficam online

Termina neste domingo (23), ao meio-dia, a Flib 2021 (Feira Literária de Bonito) e nosso correspondente voluntária, a atriz e multiartista, Lígia Prieto, espera 2022 e reforça que a Palavra faz o mundo girar. Confira.

Hoje, dia 23 de maio, acaba a 6° edição da Feira Literária de Bonito. Até meio dia tudo ainda vai acontecer e você ainda pode assistir tudo que aconteceu de forma online no youtube da Flib: Clicando aqui

Viver esse encontro com Antônio Pitanga, Paulo Betti, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Tico Santa Cruz, e tantos outros autores e artista incríveis foi um respiro, um encontro de amor, um encontro de esperança. A cidade foi alimentada de existência. E por ser online o mundo todo foi atingido. Não tem como escapar.

A árvore do saber ainda está ali. Com livros para doação, com as poesias dos poetas homenageados nas últimas edições da Flib, com a composição artística de Buga Peralta. Se você estiver em Bonito, passe pela Praça da Liberdade, escolha seu livro e se despeça também desse encontro com o coração cheio. Muita coisa fica em mim, que volto pra Campo Grande cheia de fé na arte. Sempre acreditei na arte e na literatura como forma de revolução. Meu desejo de um mundo melhor só existe com a imagem de uma criança com um livro na mão. Insistir em produzir pensamento no meio de uma pandemia, é fazer o mundo não desistir.

Que as sementes fiquem, e se multipliquem pelas mãos das crianças do Instituto Vida, pelas mãos do Lelo Marchi, diretor de cultura, pelas mãos da Fernandinha Reverdito, diretora do museu da memória, pelas mãos de todos os professores e professoras que acompanharam as palestras, os encontros, as apresentações que aconteceram nessa sexta edição.

Ano que vem tem mais. Vamos, como disse Elisa Lucinda, pegar carona na asa da palavra, e voar. É assim que se começa uma revolução, utilizando a palavra “pra compor o silêncio”, é assim que se conta uma nova história, fazendo os encontros acontecerem.

Agradecimentos especiais a galera guerreira da produção, e a você que nos acompanhou nesses dias todos. Obrigada pelo carinho, acessem o youtube da Flib, e até a próxima Feira Literária de Bonito. Em 2022 a gente volta.