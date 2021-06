FlexPark estima prejuízo de até R$ 200 mil com novo decreto

O FlexPark, sistema de estacionamento rotativo composto por vagas regulamentadas em Campo Grande, prevê um prejuízo de quase R$ 200 mil sem funcionar durante a vigência das regras impostas no novo decreto do governo para municípios com a bandeira cinza no Prosseguir, como é o caso da Capital.

O sistema de estacionamento gerou 2.458 vagas na região central de Campo Grande e atualmente o valor do estacionamento é de R$ 2,75 a hora, sendo a cobrança feita por minuto.

Segundo o sócio-proprietário Hélio Porto, 56 anos, o custo fixo da empresa é muito alto. Apenas funcionários são 40, entre internos e os que trabalham nas ruas fiscalizando as vagas.

Ele alegou ainda que o prejuízo só não será maior porque pôde funcionar nessa sexta-feira (11) e sábado (12). Inclusive o sistema já havia comunicado o usuário sobre o não funcionamento durante o período de restrição, mas encaminhou uma nova mensagem com a mudança. Com isso a empresa deixará de faturar por 11 dias.

E como não poderemos nem atender o público internamente, nossos colaboradores serão dispensados. Recebemos a notícia como muita tristeza, assim como todo o setor do comércio. São 11 dias parados e um prejuízo estimado de R$ 180 a 200 mil, mas se não fosse a mudança o prejuízo seria ainda maior”, assegurou.

(Rafaela Alves)