Flávio Bolsonaro deixa partido do Republicanos

O senador Flávio Bolsonaro se desfiliou do partido Republicanos nesta quarta-feira (26). Informações preliminares são de que a Secretaria Geral do Republicanos comunicou nesta tarde a o presidente da legenda, o deputado federal Marcos Pereira (SP), sobre a desfiliação do filho mais velho de Jair Bolsonaro (sem partido).

Nas redes sociais, Flávio ainda não realizou nenhuma postagem sobre o assunto e não há explicações sobre o motivo da desfiliação. A assessoria do senador confirmou a informação e adiantou que Flávio ainda não tem um novo partido.

“O senador Flávio Bolsonaro informa que se desfiliou do Republicanos. O parlamentar, no entanto, ainda não tem um novo partido. Ele aguarda uma definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre qual será a nova sigla a qual eles devem se filiar”, diz a nota.