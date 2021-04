Flamengo vence Volta Redonda e conquista Taça Guanabara

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1 na noite deste sábado (24) e conquistou o título da Taça Guanabara, após ter finalizado a primeira fase do Campeonato Carioca na liderança. Michael e Vitinho marcaram os gols da vitória do Flamengo no duelo marcado no Maracanã e Bruno Barra anotou o gol do Volta Redonda.

A vitória deixou o Flamengo com 23 pontos e na liderança da primeira fase do Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda ficou com 21 pontos e pode terminar na quarta colocação, caso o Fluminense vença o Madureira na manhã deste domingo (25).

A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) ainda não confirmou data e horário dos jogos da semifinal do Campeonato Carioca, devendo realizar essa divulgação com a finalização da última rodada da primeira fase.

O Campeonato Carioca tem uma fórmula diferente neste ano. As 12 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase e as quatro melhores avançam para a fase mata-mata em confrontos das semifinais, com os vencedores se encontrando na final do torneio.

(Com informações da Uol)