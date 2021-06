Flamengo fecha acordo para venda de Gerson ao Olympique de Marselha

Volante de 24 anos conquistou oito títulos em quase dois anos no clube

O volante Gerson está de saída do Flamengo. Nesta quarta-feira (9), o Rubro-Negro anunciou um acordo para negociação do jogador de 24 anos para o Olympique de Marselha (França). O clube francês também confirmou o acerto.

As equipes não revelaram os valores da negociação. O site Transfermarkt, especializado em transferências e valores de mercado no futebol, avalia o camisa 8 em 20 milhões de euros (R$ 124 milhões, na cotação atual). É o segundo atleta mais valioso do elenco rubro-negro, atrás somente do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol (26 milhões de euros, ou cerca de R$ 160 milhões).

A janela de transferências do futebol europeu só abre em julho, o que significa que Gerson ainda pode defender o Flamengo até lá. O volante estava com a seleção olímpica masculina na Sérvia, onde realizou dois amistosos, contra os anfitriões (vitória por 3 a 0) e Cabo Verde (derrota por 2 a 1), iniciando ambos os jogos como titular. Ele, inclusive, já deve estar em campo pelo Rubro-Negro nesta quinta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Contratado em julho de 2019 por 11,8 milhões de euros (R$ 49,7 milhões, na cotação da época), Gerson levantou oito taças em quase dois anos de clube. Foram dois títulos do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Libertadores (2019), uma Recopa Sul-Americana (2020) e dois Campeonatos Cariocas (2020 e 2021).

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo em princípio pela transferência permanente de Gerson para a Olympique de Marseille. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2021

(Agência Brasil)