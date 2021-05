Flamengo e Palmeiras reeditam a Supercopa na estreia do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras estreiam neste domingo (30) no Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o confronto no Maracanã, às 16h (horário de Brasília), com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de Bruno Mendes. Os rubro-negros vão em busca do tricampeonato, já que levaram o título nas edições de 2019 e 2020. Já o Verdão não levanta a taça do Brasileirão desde 2018.

As duas equipes já se enfrentaram neste ano em jogo eletrizante disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, válido pela Supercopa do Brasil. Nos 90 minutos mais acréscimos o placar terminou em igualdade de 2 a 2. Entretanto, nos pênaltis, o atual campeão Brasileiro derrotou o campeão da Copa do Brasil do ano passado por 6 a 5.

Além da Supercopa, na temporada de 2021, os rubro-negros também conquistaram o Campeonato Carioca em duelo com o Fluminense, enquanto o time alviverde chegou à decisão do Campeonato Paulista e foi superado pelo São Paulo na final, ficando com o vice-campeonato.