Flamengo e América Mineiro se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão

Neste domingo (13), às 16h, Flamengo e América Mineiro disputam a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo disputado no Maracanã terá transmissão da Rádio Nacional, com narração do Felipe Rangel, comentários de Mário Silva e Bruno Mendes, que fará também o plantão.

Até o momento, o Rubro-Negro carioca disputou apenas uma partida pelo Nacional, a vitória contra o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã. Depois, o time teve o compromisso contra o Grêmio, na Arena tricolor, em Porto Alegre, adiado por causa dos sete atletas que estavam participando de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 por diversas seleções nacionais. Agora, para o confronto desta tarde, os desfalques já confirmados por causa da Copa América são Gabigol e Everton Ribeiro (que estão com a seleção brasileira), Arrascaeta (seleção uruguaia), Isla (no Chile) e Piris da Motta (Paraguai). O zagueiro Rodrigo Caio e o meia Gerson devem retornar. O centroavante Pedro testou positivo para covid-19 durante a semana e será ausência. O técnico Rogério Ceni, com covid-19, também segue fora em recuperação.

O provável Flamengo tem Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.

Do lado do América Mineiro, existe a necessidade de uma recuperação. A equipe foi eliminada pelo Criciúma no meio de semana na Copa do Brasil e vem de duas derrotas em dois jogos pelo Brasileiro. Apesar de conviver com essa pressão por resultado, o técnico Lisca terá dois desfalques importantes, o volante Zé Ricardo e o lateral-esquerdo Marlon. O meio-campista, com um desconforto muscular na coxa esquerda, segue fazendo tratamento em Belo Horizonte. O defensor está com um estiramento no ligamento do joelho esquerdo e também não viajou. Só que o comandante do Coelho também terá retornos importantes, o meia Juninho Valoura, o zagueiro Sabino e o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

O time mineiro deve entrar no confronto com: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, João Paulo; Juninho, Alê, Gustavo, Bruno Nazário, Ademir e Rodolfo.

