Flamengo concretiza a sexta saída de jogador em 2021

O Flamengo concretizou a saída do sexto jogador em 2021. Já com o acerto encaminhado, João Lucas é a bola da vez para deixar o clube, já que firmou com o Cuiabá por um contrato de empréstimo até dezembro deste ano, sem opção de compra. Ele se juntará a Pepê na equipe do Mato Grosso.

O negócio entre Fla e Cuiabá por João Lucas andou numa montanha-russa no início desta temporada. Em um primeiro momento, o lateral-direito estava acertado com o Dourado, porém o Rubro-Negro recuou, assim que desistiu da repatriação de Rafinha. Inclusive, haveria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões, o que não ocorrerá mais – apenas taxa de vitrine de 10%.

Agora, a transferência será sacramentada, mas, antes, João Lucas, a caminho da capital mato-grossense, renovará com o Flamengo até junho de 2022 – o vínculo atual expira em dezembro.

Para cumprir o restante da meta, o Flamengo ainda está prestes a ver Thuler, Klebinho e Ronaldo – todos criados no Ninho do Urubu – partirem. Os dois últimos ainda não definiram a sua situação, porém o zagueiro está acertado com o Montpellier, da França, a partir de junho – quando abrir a janela europeia.

Com a do João Lucas, o Flamengo, assim, chega a seis saídas no elenco profissional em 2021: Natan (empréstimo com opção de compra ao Red Bull Bragantino), Yuri César (venda ao Al Shabab-EAU), Pepê (acerto com o Cuiabá), Lincoln (venda ao Vissel Kobe-JAP) e Bill (empréstimo com opção de compra ao Dnipro-1-UCR), além do lateral.

(Com informações da revista Lance!)