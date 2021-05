Fla x Flu decide campeão carioca neste sábado no Maracanã

Rádio Nacional transmite o clássico às 21h05

O Fla-Flu de número 433 vai decidir quem fica com o Campeonato Carioca de 2021. O Rubro-Negro luta pelo sexto tricampeonato da história do clube. Já o Tricolor tenta levantar o campeonato depois de nove anos. Mesmo sem a presença da torcida por conta da pandemia, a dupla vai ao campo do Maracanã, neste (22) à noite, com a promessa de manter a tradição de decisões emocionantes entre os clubes.

“Sempre fizeram grandes jogos”, pontua o comentarista Mario Silva, da Rádio Nacional, que vai transmitir a partida, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com narração de André Luís Mendes. “Ainda como repórter em 1983, o Fla ia levando a faixa com o empate sem gols, quando nos acréscimos, Delei lançou e Assis venceu Raul com um chute rasteiro”, lembra Mario, recordando ainda um embate com Zico em campo no ano de 1986. “Foi uma espécie de reestreia do maior ídolo da Gávea, porque ele tinha ficado meses fora do gramado, por conta de uma lesão no joelho. Não valeu título, mas o Fla goleou por 4 a 1 e o camisa 10 marcou três vezes”.

A memória do jornalista esportivo também destaca o gol de barriga de Renato Gaúcho (1995) pelo Flu e a despedida de Zico em confrontos oficiais com a camisa flamenguista (1989), na cidade de Juiz de Fora-MG, com a vitória por 5 a 0 sobre a equipe de Laranjeiras. Na história do campeonato, as duas equipes já duelaram dez vezes em finais, com cinco vitórias para cada lado. O Fla pode chegar ao título de número 37, enquanto o Flu alcançaria o 32º título Estadual do Rio. Depois de empatar o primeiro jogo por 1 a 1, Fla e Flu voltam a se encontrar sem nenhuma vantagem. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira e iniciou a preparação para a decisão do @Cariocao. #CRF pic.twitter.com/cnOEZCr109 — Flamengo (@Flamengo) May 20, 2021

Em meio à disputa, as equipes ainda precisam pensar na Libertadores da América. O Flamengo já está classificado e, após empatar com a LDU por 2 a 2, vai receber o Veléz Sarfield na próxima , tentando garantir o primeiro lugar do grupo.

Situação diferente vive o Fluminense, que perdeu para o Junior Barranquila por 2 a 1, precisando ir agora a Buenos Aires para lutar pela classificação contra o River Plate na ça-feira (25).

Seguimos a preparação para a final do @Cariocao! Sábado tem @maracana! 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/Qez4ZHurfA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 20, 2021

Para o jogo de amanhã, Rogério Ceni deverá contar com a volta do zagueiro Rodrigo Caio. No gol, a grande dúvida é se Diego Alves volta ou se Gabriel Bastista será mantido como goleiro na equipe. Sendo assim, o Flamengo deve começar com Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Pelo lado Tricolor, o técnico Roger Machado não tem problemas com o Departamento Médico, mas o mau desempenho do time na última partida pode trazer mudanças. O provável Fluminense é Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê. Kayky, Gabriel Teixeira e Fred.

Apita esse Fla-Flu decisivo Bruno Arleu de Araújo. Já o VAR fica sob a responsabilidade de Carlos Eduardo Nunes Braga.

Ouça Flamengo x Fluminense, a partir das 20h30 (horário de Brasília), clique abaixo.

(Agência Brasil)