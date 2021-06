Fiscalização visita 388 estabelecimentos e interdita três na Capital

O ponto de partida foi no estacionamento do Paço Municipal, onde Auditores Fiscais da Vigilância Sanitária, com apoio da GCM, Semadur e Agetran se reuniram para iniciar os trabalhos da terceira noite de fiscalizações que integram a segunda etapa da Operação Integrada “Fim de Festa”.

A ação acontece para garantir o cumprimento do decreto para frear a disseminação da Covid-19 na Capital. E tem como finalidade fiscalizar, orientar e coibir festas clandestinas..

Na noite deste sábado (26), os agentes e auditores fiscais percorreram as sete regiões da cidade, resultando em 388 estabelecimentos fiscalizados, 06 autuados por aglomeração e três interdições.

Um estabelecimento, na Avenida Afonso Pena, foi interditado por desrespeito ao decreto contra Covid-19. O local não respeitava o distanciamento mínimo entre os presentes.

Em dois dias de fiscalizações, realizados quinta (24) e sexta-feira (25), 584 estabelecimentos foram visitados e 5 notificados.