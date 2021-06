Fiscalização interdita sete estabelecimentos por desrespeito ao decreto de prevenção à covid-19

Agentes da Vigilância Sanitária, com apoio da GCM, Semadur e Agetran fiscalizaram, na noite dessa sexta-feira (19), as sete regiões de Campo Grande, resultando em 179 estabelecimentos visitados. A ação acontece para garantir o cumprimento do decreto para frear a disseminação da Covid-19 na Capital.

Os empresários foram orientados sobre regras de biossegurança e sete foram autuados e interditados por desrespeito às normas do decreto.

Uma tabacaria, no Bairro Pioneiros, foi interditada por aglomeração, em desrespeito ao decreto contra Covid-19. O estabelecimento não respeitava o distanciamento mínimo entre os presentes.

Outros dois estabelecimentos, na Rua Capibaribe, região do Silvia Regina, e na Rua Bento Gonçalves, no Coronel Antonino, foram interditados por funcionar com a presença de público nas mesas durante o toque de recolher (entre 21 e 5 da manhã), o que é proibido no decreto contra Covid-19.

No total, foram 7 autos de infração sendo três estabelecimentos interditados por aglomeração, dois por estarem funcionando após o toque de recolher e um bar, que havia sido interditado no dia anterior, foi novamente interditado por romper o lacre da interdição realizada na quinta-feira.

Os fiscais se dividiram em grupos e contaram com drones para auxiliar a Guarda Municipal na busca por festas clandestinas. Equipes da Agetran realizaram blitz especificamente para combater a combinação álcool e direção, que causa acidente e contribui para superlotação de leitos.