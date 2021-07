FINAL FELIZ: Músico consegue ajuda depois de ter tudo furtado

“É um sentimento misto de alegria e de gratidão. Por que muitas vezes só se descobre o que as pessoas são capazes em situações assim”, relata Rick Bergamo cinco dias depois de ter todos os seus instrumentos de sobrevivência furtado e encerrar uma vaquinha solidária com sucesso. Além do valor esperado, o dinheiro arrecadado também vai servir para ajudar.

Não foi só por meio da vaquinha virtual que Rick Bergamo conseguiu se restabelecer. “Além da vaquinha, teve pessoas que fizeram outro tipo de ajuda. Nesta quarta (30), gravei um material no estúdio Fabrika (Eduardo), que inclui captação de áudio e vídeo. Também foram realizados depósitos na minha conta e me doaram ferramentas”, revela Rick.

Depois de ser ajudado, Rick vai ajudar. “A vaquinha tem um prazo para ser liberada, assim que liberar o valor irei fazer uma cesta básica e vou usar as redes sociais para divulgar”, disse. A arrecadação finalizou com 34 apoiadores. VEJA ABAIXO AS DUAS MATÉRIAS SOBRE O CASO.