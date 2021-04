Final da Superliga Masculina de Vôlei começa quarta-feira no RJ

EMS Taubaté Funvic e Minas Tênis Clube disputam série melhor de três

A disputa do título da Superliga Masculina de Vôlei 2020/21 começa na quarta-feira (14), com o primeiro jogo da série de melhor de três entre as equipes EMS Taubate Fuvic (SP) e Minas Tênis Clube (MG). Os jogos serão sempre a partir das 19h (horário de Brasília), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou na noite deste domingo (11) as datas dos três partidas – a terceira só ocorrerá se houver empate. Após o duelo de quarta (14), os times se enfrentarão novamente na sexta-feira (16). Se houver necessidade, o terceiro e último confronto será domingo (18).

Atual campeão da Superliga (temporada 2018/2019), o Taubaté se classificou para a final após vencer os dois jogos da semifinal contra o Vôlei Renata (SP). O time taubateano busca o segundo título consecutivo na competição.

Já o Minas Tênis Clube quer quebrar o jejum de 12 anos sem disputar uma final da Superliga. Assim como o Taubaté, o time mineiro assegurou a vaga na decisão com duas vitórias sobre o Vôlei UM Itapetininga (SP) nas semifinais.

VAMOS PRA FINAAAL! 🤩🤩🤩 Após um início difícil, o FIAT/Minas manteve a calma e conseguiu mais uma vitória, por 3 sets a 0, conquistando assim sua vaga na final!🔥 🏆 Viva Vôlei: Escobar 💻 Saiba mais em https://t.co/x4F1HK2dUR#VaiMinas #FIATMinas #ParedãoAzul #Volei pic.twitter.com/hfqml6hcYc — Minas Tênis Clube (de 😷) (@MinasTenisClube) April 11, 2021

(Agência Brasil)