Fim de semana tem live solidária, feira e Cia. do Mato

Hoje a terceira edição do projeto Vertentes de 2021 apresenta Luis Ávila e Érika Espíndola, a partir de 17h, com transmissão pelo canal da Engepar. A live pretende arrecadar doações para a CUFA (Central Única de Favelas), uma ONG com mais de 21 anos de existência por todo o Brasil, e que está em MS há aproximadamente um ano e meio. A CUFA Campo Grande tem feito um trabalho incansável junto de 30 comunidades com moradores em situações de fome, pobreza, exclusão e risco social. Mais de 5 mil famílias (aproximadamente 30 mil pessoas) já foram atendidas pela CUFA Campo Grande.

As doações poderão ser feitas por depósito bancário ou, no caso de alimentos, roupas, medicamentos, etc., poderão ser levados até o Armazém Cultural durante toda a tarde de sábado, até o fim da Live, às 20h (lembrando que a entrada é pela Av. Mato Grosso).

Para conhecer os trabalhos realizados pela ONG, visite as redes sociais @cufacampograndems (Instagram) e “Cufa Campo Grande – MS” (Facebook). A live será transmitida pelo link: https:// www.youtube.com/channel/ UC5Z9YqxpZx_6pF- -YgPDaRuQ

Hoje tem Feira Livre das Nações na Praça Memorial do Papa, das 16h às 20h. A feira traz diversas atrações, como venda de artesanatos, antiguidades, especiarias, floricultura, livros e gastronomia. A Praça Memorial do Papa fica na Av. dos Crisântemos, 457-559 – Vila Sobrinho. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (67) 99203-1073 (Luciane).

A Cia. do Mato, companhia de dança sul-mato-grossense, encerra no domingo (6), após três meses, o circuito de apresentações que trouxe as revisitações de três dos seus mais memoráveis espetáculos em 20 anos de trajetória.

Aprovado pelo FMIC (Fundo Municipal de Incentivo à Cultura), o projeto trouxe uma programação diversificada de espetáculos de danças para celebrar as duas décadas da companhia. Hoje tem apresentação do espetáculo “Tempos Idos” no Horto Florestal, às 16h.

Já amanhã tem apresentação do espetáculo “Monólogo da Dor”, na Plataforma Cultural, local ao lado Feira Central de Campo Grande, às 16h. O Horto Florestal fica na Rua do Parque, S/N, Centro, e a Plataforma Cultural fica na Av. Calógeras, 3015, Centro.

(Marcelo Rezende)