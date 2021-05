Fim de semana tem exposição virtual, lançamento de livro e live de dança

Thayná Cambará representa o Estado na mostra ‘Afrotografia’

A primeira dica do fim de semana é a exposição virtual “Afrotografia”, com destaque, à produtora cultural sul-mato-grossense Thayná Cambará, que foi selecionada pelo Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) para integrar essa exposição fotográfica. As imagens retratam a expressividade do povo de Corumbá em rituais religiosos, e ao todo foram selecionados 17 artistas de todo o país, a partir de chamada aberta do Muncab, para apresentar seus trabalhos de forma virtual no museu da Bahia.

Com a temática afro-brasileira, afrodiaspórica e africana, a exposição começa na semana que homenageia os museus e segue até agosto. Gestora cultural e de comunicação com carreira em Campo Grande e Corumbá, Thayná hoje está à frente da Bela Oyá RP & Produções, auxiliando agentes culturais, institutos e ONGs, sobre como transformar suas ideias em ações de relacionamento e projetos culturais de sucesso.

A exposição virtual “Afrotografia” pode ser conferida no link https:// museuafrobrasileiro.com.br/ index.php/afrotografia/. Saiba mais sobre o trabalho da Bela Oyá no @belaoyarpeproducoes.

Para quem curte uma boa leitura, hoje tem o lançamento do livro “A Menina dos Olhos da Rua”, na Plataforma Cultural, das 14 às 22h. A inspiração é do escritor Paulo Duarte Paes. Essa inspiração do autor veio dos tempos em que foi educador de crianças de rua nas décadas de 80 e 90.



Os sentimentos mais profundos, talvez dolorosos, vivenciados, foram sublimados no sentimento poético. No poema a “Rua” é o personagem que narra a história da menina. É no jogo dos sentidos entre a “Menina” e a “Rua” que se torce a realidade para beber seus respingos. As ilustrações são do artista Leonardo Mareco, constituindo-se em lambes, técnica de colagem nas paredes, nas ruas centrais da cidade, justamente onde viveu a Menina. Algumas obras foram criadas e coladas especialmente para ilustrar a história da Menina. Outras obras já existiam, mas com põem uma recriação atemporal, conotando uma outra possibilidade de sentidos visuais paralela ao poema. Prestigie.

A Plataforma Cultural fica na Av. Calógeras, 3015 – Centro Em celebração ao Dia Municipal do Povo Cigano, a Sectur promove, no domingo, uma live especial, transmitida pelo YouTube. A apresentação é realizada em reconhecimento à contribuição da etnia cigana para o aprimoramento da cultura campo-grandense, como também para o fortalecimento e a afirmação da cultura e identidade ciganas.

A live terá espetáculo de dança e vídeos sobre a cultura cigana. Em Campo Grande-MS, vivem aproximadamente 400 pessoas ciganas, representadas pela ROMANI Federação Sul- -Mato-Grossense de Cultura e Etnia Cigana. A Live será transmitida pelo YouTube @ SECTURCG/, às 19h30.

(Texto: Marcelo Rezende)