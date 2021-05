Fim de semana está recheado de atrações para curtir em casa

Programação musical de artistas locais e live sobre literatura são as dicas para hoje e amanhã

O isolamento social ainda é uma realidade necessária, mas não existe razão para passar o fim de semana no tédio. Aproveitar programas caseiros é uma boa saída. Com direito a atrações musicais e lives, o sábado e o domingo prometem ser muito especiais com a ajuda da programação que O Estado preparou.

Incentivar a contação de histórias é o objetivo de live deste domingo. A professora de literatura Carolina Sartomen e a contadora de histórias Melina Melgar vão promover um bate-papo sobre a prática para incentivar familiares e professores a entender a importância da contação de histórias para as crianças.

Diante de um contexto estressante de privações de relações sociais por causa da pandemia, Carolina explica que a prática de contação de histórias pode ser muito interessante para a saúde mental dos pequenos. “Contribui para a formação das crianças, estimula a imaginação e abre caminho para o gosto pela leitura”, explica. A live acontece neste domingo (9), às 17h, na página do Instagram @devorando.letras.

Para começar o sábado com muita animação, o “Encontro de Quarentena” é uma boa opção. Já no episódio de número 125, o projeto nasceu em abril do ano passado com o intuito de aproximar, mesmo de longe, a comunidade artística e levar entretenimento para o público.

Leca Harper, musicista e idealizadora do “Encontros de Quarentena”, começou sozinha e, agora, a cada sábado conta com a ajuda de músicos diferentes. Ela diz que o projeto visa acalentar o artista que se encontra longe dos palcos. “EDQs também promover a integração da classe, buscando tecer novas amizades musicais que ultrapassem este período de distanciamento”, afirma.

Todo sábado de manhã fica disponível um novo episódio do “EDQs” com artistas surpresa. O vídeo fica disponível no InsFim de semana está recheado de atrações para curtir em casa tagram @encontrosdequarentena, na página do Facebook e no Canal do YouTube do projeto.

O Coletivo Campo Grande Música apresenta mais uma atração imperdível para este sábado (8), o “Vertentes”, live musical que a cada sábado conta com músicos de gêneros diferentes. Quem marca presença hoje é Carla Coronel e Zé Pretim, que prometem entregar muito som de blues e MPB.

Jerry Espíndola, coordenador do projeto, disse que “Vertentes” é um projeto plural, sem nenhuma restrição. “É tudo junto e misturado. O ‘Vertentes’ recebe músicos experientes, mas também acolhe novos talentos”, explica. O evento acontece na Esplanada Ferroviária, sem público, e será transmitido pelo canal da Engepar no YouTube, hoje, às 17h.

Já na noite deste sábado, a banda de punk horror Pata de Cachorro faz a apresentação “Horror do Cerrado Ao Vivo”. O repertório do show será composto por músicas do EP “Alienação Animal” e canções ainda não lançadas. O evento é financiado pela Lei Aldir Blanc, da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), e acontece hoje, a partir das 20h, no canal do YouTube da banda.

(Texto: Ellen Prudente)