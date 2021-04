Filhotes de gata procuram donos

A Charlie deu a luz a seis gatinhos, quatro já foram doados e agora faltam duas gatas. Eles, como podemos ver nas fotos, são super dóceis, diferente dos pais. Os pais vieram ambos das ruas. Quando Charlie resolveu morar na casa da atriz, produtora, ”treinadora de atores” e diversas funções que desempenha, Nadja Mitidiero, foi chamada de Charles Chaplin. Ela adotou um quartinho nos fundos meio oficina meio dispensa e, para surpresa da família, ela não era macho. A descoberta foi simplesmente pelos miados recém-nascidos vindos da “toca” da gata.

Esta primeira gestação relatada foi toda perdida. Dois cinco nascidos, quatro já vieram ao mundo mortos e um morreu em um acidente após um mês de vida. A mães dos gatinhos é uma pretinha de olhos amarelos que entrou na casa totalmente arisca e só aparecia para se alimentar, por isso, ninguém sabia o gênero dela.

Mas alguns meses depois ela saiu e voltou prenha. “Tentamos fazer diferente. Ela já estava acostumada com a gente mas era muito arisca. Nos via a dez metros e fugia, mas com os filhotes não teve opção e conseguimos nos aproximar”, conta Nadja.

O pai é ai nda mais feroz. Trata-se de um meliante malhado que ainda vive nas ruas, porém, é alimentado há cinco anos pela família de Nadja. “Ele emprenhava todas as gatas do bairro e batia em todos os machos. Ele mandava no bairro e nas casas dos vizinhos”, lembra Nadja. A família pegou uma gaiola no CCZ (Centro de Controle d Zoonoses), o prendeu e o castrou. Ele ataca a qualquer sinal de carinho. Além disso, entra na casa, fica e vai embora quando quer.

Já foram doadas uma malhadinha e duas pretinha. Faltam essas duas da foto. Entre em contato com Nadja pelo 98109-0016