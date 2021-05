Filho mata ex-namorado da mãe com 32 facadas após vê-la sendo agredida

Wilson Ferreira Rocha, 42, foi morto esfaqueado 32 vezes por seu enteado Eduardo Henrique Marques da Silva, 20. O crime aconteceu no sábado (8) em Paranaíba, no interior de Mato Grosso do Sul, porém só foi comunicado o assassinato ontem (9), no ‘Dia das Mães’.

Segundo boletim de ocorrência, o autor se apresentou na delegacia dizendo que tinha matado o ex-namorado de sua mãe, pois chegou em casa e encontrou o autor a agredindo. Na sequência, ele pegou uma faca e, quando o autor partiu para cima dele, o assassinato aconteceu.

Aos policiais, o rapaz revelou que escondeu o corpo em um matagal próximo da residência. No local, os agentes encotraram o cadáver em decomposição e uma faca machete, sem ponta, manchada de sangue.

A perita constatou 32 perfurações pelo corpo e ainda um corte no pescoço que praticamente degolou a vítima. Testemunhas disseram que viram o autor e a vítima brigando desde quinta-feira (6)