Filho entediado? Confira dicas para crianças durante a quarentena

Não é de agora que os pais buscam ideias criativas de atividades para desenvolver com crianças durante a quarentena. Há quase um ano e meio, os pequenos estão afastados do convívio em grupo, passando mais tempo dentro de casa, o que deixa a rotina entediante.

Para quebrar a tensão, separamos aqui algumas dicas para serem colocadas em prática pelos pais, unindo os laços familiares e entretendo as crianças dentro de casa.

O médico psiquiatra da Unimed José Carlos Rosa Pires de Souza alertou que inicialmente é importante o adulto lembrar que um dia também já foi criança em um mundo onde não havia tanta tecnologia, então é necessário que esses pais usem a criatividade na hora de desenvolver uma atividade com a criança.

“Na época dos pais não existiam celulares, tablets, computador, então use a criatividade como antigamente, resgate brincadeiras antigas como brincar de teatro, fazer pinturas, promover uma gincana, mas sempre inteirando a criança sobre os cuidados atuais, como não tocar ou abraçar outras pessoas, ensine cuidados de higiene, abuse de proposta de brincadeiras com jogos de tabuleiros, baralhos ou brincadeiras individuais, ocupando o tempo e a mente dos pequenos”, orientou.

José Carlos ainda enfatiza que as crianças não podem ser tratadas como miniaturas de adultos, e precisam desenvolver suas próprias características a partir do conhecimento a cada novidade. “Os pais podem usar cartilhas ensinando elas a desenhar, mostrar seu sentimento, cantar com elas, fazer ensinamentos de brincadeiras de mimicas”, completou.

Não menos importante, o psiquiatra destaca a importância dos pais acompanharem o que as crianças acessam nas redes sociais, cuidando sempre conteúdos de violências e a vulnerabilidade sexual.

Confira agora algumas dicas para desenvolver com os filhos em casa:

Estimule a prática de exercícios diariamente

Na escola, as crianças têm aula de educação física, futebol, ginástica, além do tempo que elas passam correndo e brincando no recreio. Em casa, dependendo do espaço disponível, não é possível correr e extravasar toda a energia. Por isso, estimule a prática de exercícios. Há vários aplicativos e sites com treinos disponíveis. Então, aproveite o momento e pratiquem juntos.

Proponha brincadeiras manuais e artística

É importante propor várias opções de atividade às crianças, de modo que elas não fiquem com tédio. Assim, as brincadeiras e as atividades manuais e artística são muito boas para melhorar a coordenação motora e a criatividade dos pequenos.

Você pode comprar cartolinas, massa de modelar, tinta guache, pincéis e lápis de colorir. Alguns sites na internet, como Candido Portinari, Romero Britto e Tarsila do Amaral, estão disponibilizando obras e conteúdos em seus sites.

Separe um momento para contar histórias ou ler um livro

A leitura também é uma boa atividade para colocar em prática na quarentena. Você pode ler um livro para o(a) seu(sua) filho(a) antes de ele(a) dormir ou estimulá-lo(a) a ler com você. Além disso, há várias contas no Instagram dedicadas à contação de histórias.

Promova uma caça ao tesouro

Distribua pistas pela casa, de acordo com a idade da criança, estimulando sua curiosidade. O “tesouro” pode ser algo que ela goste, como um doce, ou outra atividade (a leitura de histórias, por exemplo). Use a imaginação!

Horta caseira

Mesmo que você more em apartamento, é possível cultivar uma pequena horta, na varanda ou em outro local onde as plantas recebam luz solar. Opte por temperos utilizados em casa e, de quebra, peça que a criança ajude no preparo de algumas receitas. Também ensine a importância de regar os vegetais e deixe que ela tenha essa responsabilidade.

Para crianças menores, que tal plantar feijões no algodão? Assim ela acompanha todo o desenvolvimento do broto.

Slime

Toda criança gosta de mexer em slimes, uma espécie de massinha caseira ou geleca, que utiliza ingredientes como cola, corantes e água boricada. No entanto, apesar de estimular a criatividade, a brincadeira necessita de supervisão dos adultos.

Jogos de adivinhação

Use músicas, contos, rimas e até o tradicional “o que é, o que é”, para aguçar a curiosidade e estimular o raciocínio das crianças.

Artesanato

Aproveite materiais recicláveis, como garrafas pet, palitos de sorvete ou canudinhos plásticos para atividades de artesanato. É possível criar brinquedos, caixinhas, cachepôs e vários outros objetos.

Além de ser uma atividade que promove a criatividade, o artesanato é algo que a criança pode terminar enquanto você está trabalhando — desde que não esteja usando tesouras, facas ou estilete.

Stop!

No Stop!, a família definirá em conjunto categorias de cores, animais, carros, cidades, entre outras. A partir do que foi escolhido, todos escrevem as categorias em um papel. Escolhida uma letra, todos preenchem a folha, de acordo com as categorias, com palavras que comecem com a letra escolhida. Aquele que acabar primeiro grita “Stop!”. O jogo pode acontecer de forma individual, mas pensar junto e dividir a família em equipes é mais divertido.

Piquenique

Nesse dia, o jantar vai acontecer de uma forma diferente! É só estender uma toalha no chão da sala e todo mundo vai ser convidado a comer ali mesmo. E o cardápio também pode ser escolhido em conjunto. Entre sanduíches, frutas e sucos, a criança pode ajudar na preparação.

Faça uma árvore genealógica

Selecione algumas fotos e monte uma árvore genealógica da sua família com seu filho. Você pode até emoldurar em um lindo quadro e decorar a parede da sua casa. Além de ensinar sobre o valor da família, essa brincadeira gera uma recordação marcante desse momento e de todas as pessoas que são especiais para vocês.

Brinque de ensaio fotográfico. E não esqueçam dos figurinos!

Hoje em dia todo mundo tem uma câmera de boa qualidade no celular, então por que não aproveitar esse recurso e começar uma brincadeira de ensaio fotográfico? Enquanto uma criança tira foto, as outras podem montar os cenários e fazer poses divertidas. Para deixar tudo ainda mais animado, separe alguns acessórios coloridos, fantasias e looks chamativos. Coloque um lençol ou qualquer tecido de cenário e diga xis! Os pequenos podem fingir que são personagens de desenhos animados, cantores, jogadores de futebol e deixar a imaginação livre para criar o que quiserem!

