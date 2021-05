Filho ameaça mãe de morte e queria incendiar casa na Mata do Jacinto

Walace Espinosa da Silva, 31, foi preso na madrugada desta quinta-feira (20), depois de invadir a casa da mãe, de 58 anos, destruir o celular da vítima e ameaçar atear fogo numa residência do Bairro Mata do Jacinto, norte de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), foi acionada pela vítima, quem relatou que seu filho e algumas pessoas desconhecidas ficaram na frente do seu imóvel fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Em seguida, Walace entrou na casa e arremessou o telefone celular da vítima no chão, causando prejuízo aproximadamente R$1 mil. Na sequência, ele passou a agredir verbalmente sua mãe, dizendo que iria matá-la e atear fogo no imóvel. Na abordagem, Walace também ameaçou as autoridades dizendo que iria matá-los.

Na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o filho e que ele permaneça na prisão, além de manter as medidas protetivas.