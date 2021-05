Filarmônica Jovem Emmanuel abre pré-inscrição para novos alunos

A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, projeto da organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), abre, nessa quinta-feira (27), pré-inscrição para a entrada de novos alunos ao grupo de instrumentistas regido pelo maestro Orion Cruz. As aulas são de graça para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade em Campo Grande-MS.

Podem se inscrever crianças e jovens de 8 a 17 anos, que estejam matriculados na escola. A pré-inscrição deve ser feita pelo e-mail [email protected] fraternidadesemfronteiras.org. br ou por ligação ao número (67) 99697-9383. É necessário informar qual o instrumento de interesse para as aulas. Os candidatos receberão um formulário para preenchimento e aqueles selecionados serão informados por telefone e encaminhados para o início das aulas.

As aulas são ministradas com instrumentos musicais de cordas (de violino, viola, violoncelo, contrabaixo) e sopro (flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete), duas vezes por semana, no Centro Espírita Amizade, no bairro Danúbio Azul, e os encontros com os alunos ocorrem em dois períodos e no contraturno escolar.

Sobre a Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel

Atualmente conta com 28 alunos em aulas de música com instrumentos de cordas (violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo) e sopro (flauta, clarinete, trompete e saxofone).

Todos os materiais e instrumentos são oferecidos de graça pelo projeto. Antes da pandemia, a orquestra contava com 120 estudantes e tem capacidade para até 300 alunos. Em 2021, as aulas presenciais retornaram respeitando todas as medidas de biossegurança. Além do maestro, outros 8 professores e 3 monitores ministram as aulas. Conforme os alunos evoluem no aprendizado musical, eles passam a integrar a Orquestra e a participar das apresentações.

(Da Redação)