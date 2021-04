Figura conhecida, Paulo do radinho está internado em estádo gravíssimo na Capital

Já desenganado pelos médicos, ele está intubado por complicações da diabetes

Um dos ícones de Campo Grande, Paulo do radinho está internado em estado gravíssimo no Hospital do Pênfigo devido a complicações da diabetes. Segundo informações dos familiares, não há confirmações de que ele esteja com covid-19.

Paulo já havia sido internado anteriormente e passou 40 dias no Hospital El Kadri. Ele chegou a ser liberado para retornar para casa, mas passou mal e foi internado novamente.

Nas redes sociais a irmã de Paulinho publicou um texto informando o estado de saúde e informando que não houve morte cerebral.

” O estado do nosso amado é grave, devido a diabetes. Não foi confirmada a covid e a internação foi devido a complicações por causa da diabetes. Infelizmente ele está em estado gravíssimo, mas ainda não confirmou morte cerebral, nem mesmo a morte dele. Pedimos orações e vibrações positivas para ele. Nós acreditamos em milagre, mas que Deus faça o melhor por ele”, escreveu Mana Baptista.

Paulinho do Radinho assim como Sabiá, é um homem bastante conhecido das ruas de Campo Grande, onde ficava no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a 14 de julho com seu rádio colorido tirando sorriso de quem passava por lá.