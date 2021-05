Fiems realiza testagem gratuita contra Covid na Capital

A Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quinta-feira (6) testagem antígeno contra a Covid-19 na Capital. Foram disponibilizados 10 mil testes rápidos para a população, que estão sendo aplicados pelo SESI (Serviço Social da Indústria) em drive-thru instalado no edifício garagem da Fiems, localizado em frente da Casa da Indústria, na Rua Engenheiro Roberto Mange.

De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, com 10 mil testes, é possível atender 500 pessoas por dia. “Essa é uma forma de identificarmos pessoas que estão infectadas com a Covid-19 e ainda não sabem, para que recebam todas as orientações necessárias, fazendo o isolamento, se for preciso, e também iniciem o tratamento mais adequado”.

O agendamento para o teste pode ser feito pelo site do SESI. Os interessados devem acessar a página e preencher os dados necessários para fazer o cadastro e agendar o horário, que deve ser de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

O resultado será enviado para o paciente por meio de WhatsApp. De acordo com a Fiems, o diagnóstico será enviado para o número cadastrado em até 2 horas após a coleta.

Teste rápido

O exame oferecido pela Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) é o teste rápido antígeno, feito por meio de um swab introduzido na narina para coletar secreção nasal. Este tipo de teste é feito para identificar se o paciente está com a infecção viral ativa.

Mais informações sobre a testagem pode ser obtidas pelo número 0800 723 7374 ou pelo site www.fiems.com.br. (Com assessoria)