Festival Iluminária: Raphael Vital realiza show live no domingo

O cantor sul-mato-grossense Raphael Vital, 25 anos, a convite da produtora Aruê de Araçatuba (SP), realiza no domingo (18) o show “Vaqueiros Urbanos”, que integra o Festival Iluminária. A apresentação será transmitida ao vivo, às 18h (horário de Brasília), através do Youtube.

“Espero levar alegria, reflexão e muito acalento para este momento. Estou com muita saudade dos palcos e do público. Apesar da distância física, espero sentir a presença calorosa das pessoas na live”, responde o artista sobre a expectativa para o show.

Cantor, instrumentista e compositor, Raphael é natural de Três Lagoas, mas reside em Campo Grande, onde lançou em 2018 o show Vaqueiros Urbanos. O lançamento contou com a participação de artistas regionais como Jerry Espíndola, Carlos Colman e Joice Terra.

Com trabalho autoral, voltado ao gênero regional e folk, Raphael começou a tocar aos oito anos na orquestra de violeiros de Três Lagoas. O cantor comenta algumas das experiências que já teve na carreira musical e sobre as composições lançadas. “Formei bandas de rock, toquei com duplas e em bares. Até que por fim comecei meu trabalho autoral lançando meu primeiro disco em 2015. Participei de dois festivais nacionais com músicas minhas, fui premiado e tenho quatro músicas lançadas em plataformas de áudio”, conta.

Música inédita

Para o show de domingo, Raphael irá cantar algumas músicas autorais como “Mensageira”, “Eu Vou de Trem”, “Revoada Silenciosa”, além de uma canção inédita que fala sobre o Pantanal e a cultura sul-mato-grossense.

Acompanham a apresentação do show Vaqueiros Urbanos: Ivan Cruz (violão sete cordas), Edclei Calado (contrabaixo acústico) e Marcus Loyola (percussão e bateria).

