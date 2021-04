Festa top 5 tem troca de flertes de Juliuk e promessa de nudez de Gilberto

A festa top 5 do “BBB 21”, durante a madrugada de hoje (29), foi marcada por fortes emoções. Além das tradicionais brincadeiras, os brothers entraram em clima de despedida do reality show da Rede Globo por restar apenas cinco dias para a grande final.

Na pista de dança, Juliette e Fiuk roubaram a cena ao trocarem flertes engraçados.

“Um beijinho e um celular?”, pediu Fiuk “Você e aquele celular é algo irresistível, Juliette”, continuou o cantor.

Ao ver a cena, Pocah citou uma marca de refrigerante e Juliette disse que não entendeu o comentário. “Pressão”, respondeu a funkeira. Ao ouvir o comentário, Fiuk perguntou sobre o que a dupla estava falando.

“Pressão no juízo da pessoa”, respondeu Juliette.

Fiuk disse que gostava de brincar e a paraibana pediu para o cantor se afastar: “Vai pra lá, deixe-me”, pediu. Fiuk perguntou se não podia “brincar” com a sister, que disse que o brother é “perigosíssimo”.

“Só brincadeira”, insistiu Fiuk.

“O golpe tá aí, cai quem quer”, rebateu Juliette.

“Uma me chama de golpe, a outra me chama de pressão, eu chamo de brincadeira”, desabafou o cantor.

“Amigo, eu não tenho dúvida que é brincadeira, mas eu quero que continue brincadeira. Por isso que é bom uma distância segura”, finalizou a maquiadora.

Nudez

Do outro lado, Gilberto prometeu nudez total caso consiga escapar do 16º paredão e Camilla de Lucas e Pocah não esconderam o desejo de ganharem uma nova chance do público para avançarem ao top 4. (com informações do portal Uol)