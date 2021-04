Fernández diz que reverter decisão sobre suspeição de Moro seria retrocesso

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se manifestou no domingo (11) sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato e a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, feitas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ele falou que vê com preocupação e classifica como “retrocesso” a possibilidade de que o ex-presidente seja novamente condenado.

“Reverter a decisão do STF por conta de pressões midiáticas e políticas significaria um retrocesso institucional para o Brasil e prejuízos incalculáveis para quem reivindica o Estado de Direito como base de sustentação da democracia”, escreveu Fernández em seu perfil no Twitter.

Para o presidente argentino, a decisão do STF de anular as condenações de Lula na Lava Jato foi importante porque revelou que pressões políticas e da mídia condicionaram a Justiça a privar Lula de disputar as eleições.

Alberto Fernández disse ainda que o sistema judiciário brasileiro demonstrou sua capacidade de autoavaliação, o que ele classificou como uma “lufada de ar fresco pelo respeito à democracia na região”.

“A anulação determinada pelo STF deixou em todos nós, defensores do Estado Democrático de Direito, a convicção de que o sistema judiciário de nosso amado Brasil preservou a institucionalidade democrática”, afirmou.

Alberto Fernández é do Partido Justicialista, conhecido como Partido Peronista. Ele foi chefe de gabinete na nação argentina entre 2003 e 2008, nos governos de Néstor e Cristina Kirchner — esta que é hoje sua vice —, que estavam alinhados ao governo Lula no Brasil.

(Com informações Uol Notícias)