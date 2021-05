Feirão de estágio e emprego ofertará mais de 100 mil vagas em diferentes empresas

Evento é organizado pela Universidade Estácio entre os dias 25 e 27 de maio

A 5º Feira Virtual de Estágios e Empregos, que ocorre entre os dias 25 e 27 de maio, disponibilizará mais de 100 mil vagas de trabalho. Promovido pela Universidade Estácio, o evento terá 72h de programação que envolve cursos, palestras e a oferta de vagas de empregos por diferentes empresas participantes. Interessados devem acessar a página da feira e realizar o pré-cadastro.

Os participantes terão contato com oportunidades presenciais e remotas em todo o Brasil e poderão acessar 12 lives com temas como Diversidade, Desenvolvimento, Conexão e Tecnologia. A feira é aberta para alunos e ex-alunos da Estácio, além de estudantes de outras universidades e profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho.

Empresas como Infojobs, Itaú, Amazon, Mc Donald’s, Globo, Amil, Positivo, Ambev, Cia de Talentos, entre outras, estarão presentes no evento. Além do acesso às vagas, os participantes poderão participar das conversas com profissionais e palestras sobre as principais tendências de emprego e como são realizados os processos seletivos on-line.

Confira, abaixo, a programação do evento:

25/05 – TERÇA-FEIRA

11h – A importância do autoconhecimento para a carreira e processos seletivos, com Tatiana Pina – consultora Head do Programa Jornada para o Futuro, da Cia de Talentos;

13h – Desenvolva sua atitude e se destaque profissionalmente, com Luiza Maciel De Oliveira Araújo Nery – especialista de Recrutamento e Seleção na Ambev;

17h – Você conhece o Nube? Integrador que emprega jovens em todo Brasil com Bruno Brasiliense – coordenador de Eventos da Nube;

19h – Itaú: conheça suas 600 vagas e entenda porque capacitação é a palavra-chave, com Laura Silva – coordenadora de aprendizagem e desenvolvimento do Itaú

26/05 – QUARTA-FEIRA

11h – Diferente somos todos, com Adriana Nascimento – líder de Serviços em Blockchain da IBM

13h – Vieses inconscientes, com Alexandre Braga – talent Acquisition da Vale;

17h – Jobecam: Start up ensina como se destacar em processos seletivos on-line, com Cammila Yochabell – intraempreendedora no RH de importantes multinacionais

19h – Contratação 50+: oportunidades e desafios, com Fabi Granzotti – gestora de projetos D&I e Especialista em Diversidade Etária da Maturi

27/05 – QUINTA-FEIRA

11h – LinkedIn te ajuda no match perfeito: Vaga e Perfil, com Vitor Fuzato – customer Success Manager Talent Solutions Latin America do LinkedIn;

13h – Networking é importante e é para todo mundo, com Ana Carolina – business Analyst da prática de Digital no McKinsey;

17h – Encontre sua Vaga: Conheça o portal exclusivo da sua instituição, com Jhonatan Modesto da área de Carreiras Estácio e Marcelo Carvalho, professor e coordenador de cursos de Pós e Graduação na Estácio;

19h – Games e Processos seletivo: tendências e dicas de como de sair bem, com Isabela Moura – coordenadora de Recursos Humanos na B2W (Empresa B2W).

