FÉ: Mãe de João Matheus já tem mais R$1,2 mil em doações 

Depois do sorteio da rifa feito e a vencedora encontrada, Maria Lia, mãe de João Matheus, já recebeu mais R$ 1,2 mil em doações até este momento, deixando cada vez mais próxima a chance de comprar a cadeira ortopédica do modelo Lisa para João Matheus viver melhor. Faltam menos de R$ 4 mil para o feito e uma nova rifa deve ser feita a partir desta segunda-feira (12). Quem quiser contribuir de outras maneiras o pix de Maria é cpf 858.088.731-34. Já quem não usou este método tem a conta do Banco do Brasil: Agência 0048-5, Conta corrente 146.254-7, no nome de Maria Trindade da Silva.

Esta é a segunda rifa realizada pela Crossfit Pantaneiros. A primeira arrecadou cerca de R$ 3 mil e a finalizada na sexta-feira (9) vendeu 632 rifas totalizando mais de R$ 6 mil reais. Com as doações e a compra da rifa Maria Lia comprou órteses para as mãos e João Matheus, que teve as medidas tiradas este fim de semana. A cadeira Lisa custa cerca de R$ 12 mil reais. João Matheus já terá mais Crossfit Pantaneiros. Com tudo que vem acontecendo, Maria Lia, tem cada vez mais gratidão e fé. Ela acredita que a vida é feita de reviravoltas incríveis

solidária

A crossfit Pantaneiros é parceira da cross shop que doou uma quantia em produtos para incentivar a venda das rifas e também as venderam. A mãe de João Matheus, Maria Lia, agradece o empenho de tanta gente e afirma que João Matheus parece estar sempre muito feliz. Ela lembra que não sabe como deu conta. Porém, tudo compensa. “Meu filho ama passear. Há muitos anos luto pra comprar essa cadeira para melhorar a qualidade destes passeios, mas passeio com ele de carro, no colo, sempre damos jeito”, frisa.

Desde seu nascimento prematuro até agora, aos nove anos, João Matheus precisa de ainda mais atenção da mãe. Ele nasceu de prematuridade extrema 5 meses, 870 gramas 33 centímetros, com paralisia cerebral 4, encefalopatia crônica não evolutiva, microcefalia, cardiopatia, retinopatia, disfagia moderada e deficiência visual. A mãe, Maria Lia, faz crossfit e o pessoal do Crossfit Pantaneiros a ajuda. A iniciativa de fazer algo para arrecadar dinheiro foi deles e até agora já conseguiram seis mil reais. Era apenas para ajudar na entrada da cadeira: 3 mil reais. Mas, agora já passa dos seis mil reis.

Dificuldade

“Foi muito difícil, primeiro filho e muitas questões pra lidar e sozinha. Muita gente achava que eu exagerava e não era tudo isso. Então, fui pro meu canto com ele, e comecei a ir atrás do melhor pra ele”, revela. Para Lia, o pensamento tem que ser otimista. “Sempre penso: se Deus confiou em mim a vida do meu filho sabe que dou conta. A vida é de fases e todas passam”, avalia.

Com a garra dessa mãe, João Matheus mostrou ser um milagre. “Quando fui atrás do diagnóstico do meu filho em São Paulo, o médico me disse que se vivesse até os 7 anos era muito e me mandou eu engolir o choro porque não tinha jeito”, pontuou. Com esta “acolhida”, Maria Lia ficou ainda mais próxima do filho. “Antes dos 7 anos do meu filho, eu não saia sem ele pra nada porque tinha medo de perdê-lo a qualquer momento e não estar perto”, revelou.

Assim, Maria Lia, avalia que foram muitas batalhas e muitos milagres, mas que sempre aceitou o filho do jeito dele. “Amo ser mãe. Minha vida depois dele é outra. Aprendi outros valores e não trocaria por nada no mundo. Deus sabe todas as coisas”, conclui.