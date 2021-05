Faturamento de supermercados em MS pode chegar a R$ 5 bi no ano

Com faturamento girando em torno de R$ 3 bilhões no ano, os lucros do setor de supermercados em Mato Grosso do Sul cresceram em 2020 em comparação com o ano anterior. A Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) avalia que um dos fatores que contribuíram para o bom desempenho foi a mudança de comportamento do consumidor na pandemia. Em 2019, o segmento faturou R$ 3 bilhões no Estado, número que representa 1,1% do total registrado no país para aquele ano. Considerando essa fatia de participação nacional, estima-se que no ano passado o setor tenha faturado aproximadamente R$ 5 bilhões, ou 67% a mais que no ano de 2019 No Brasil, o valor atingiu R$ 554 bilhões em 2020.

A cifra é quase 50% maior que a registrada no ano anterior e corresponde a 7,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do país, segundo dados da Abras(Associação Brasileira de Supermercados). As medidas restritivas para prevenir contra o contágio pela COVID-19 no Estado forçaram o fechamento de bares e restaurantes. Segundo o presidente da Amas, Edmilson Verati, essas ações promoveram uma procura maior pelos supermercados.

“Tivemos um incremento de consumo com o fechamento dos restaurantes. Ou seja, a alimentação fora do lar deixou de existir”, explicou. Mesmo com o resultado positivo, as 980 lojas de MS também enfrentaram percalços durante o período pandêmico. Verati detalha os desafios que o segmento supermercadista ainda enfrenta. “As medidas dessincronizadas entre os municípios, a diversidade de normas, exigências e leis, tudo isso cria problemas

para os supermercados. Acaba impactando nas restrições de horário, no funcionamento do local, a quantidade de cliente dentro da loja, tudo fica desorganizado. Se há um decreto estadual, o município vai além deste”, explicou.

