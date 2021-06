FATO OU FAKE: “É MELHOR MEXER COM ÉGUA E CAVALO DO QUE ÍNDIOS E ASSENTADOS”, teria afirmado prefeita interina de Sidrolândia

“É melhor mexer com égua e cavalo do que índios e assentados”, teria afirmado prefeita interina de Sidrolândia. Supostamente contendo esta informação um jornal de Campo Grande foi retirado de circulação por propaganda eleitoral vedada pelo o Juiz da 31ª Zona Eleitoral de Sidrolândia, Claudio Muller Pareja. Com a decisão, a circulação de 10 mil exemplares foi proibida. Na publicação também há acusações contra à candidata a prefeita do município, Vanda Camilo (PP). Caso não seja cumprida a decisão o jornal será multado em R$ 100 mil.

Trata-se do jornal Tribuna MS Notícias Vandinha disputa a prefeitura contra o ex-prefeito, Enelvo Felini (PSDB), que também estaria envolvido na decisão sobre a acusação de calúnia e injúria contra a adversária. A progressista era aliada de Enelvo nas eleições que foram canceladas pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) devido a impugnação da candidatura do eleito. Mas, teria mudado de lado para conquistar a presidência da câmara do município, o que a levou a ser prefeita interina.

A denúncia aponta que os exemplares seriam distribuídos em Sidrolândia, no dia 09 de junho, contendo foto de santinhos de Enelvo Felini impressos no jornal. A capa do Jornal, conforme o juiz, está com a frase: “Em conversa com amigos mais próximos… Vandinha Camilo diz que “é melhor mexer com cavalos e éguas do que conversar com índios e assentados”.

Para o juiz, a matéria tem impacto suficiente para influenciar no resultado das eleições e não aparenta ter caráter informativo. Desta forma, o juiz conclui pela capa, estaria apenas a publicar boatos. A autoridade complementa, destacando sobre o risco ao resultado útil do processo, devido às eleições estarem marcadas para este domingo (13). Ou seja, não haveria nem tempo de direito à resposta .