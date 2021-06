Fãs de Sariette ‘dão jeitinho’ de juntar Sarah e Juliette e montagem choca

Os fãs de Sariette não veem a hora de Sarah Andrade e Juliette Freire se reunirem após a relação de altos e baixos no “BBB 21”. Enquanto o encontro não acontece, eles deram um jeito de montar uma foto de Sarah ao lado de campeão do reality show da Rede Globo na live de São João de Xand Avião.

Através do Instagram, na madrugada de hoje, uma montagem de uma foto de Juliette ao lado de Sarah viralizou entre as páginas de apaixonados pela dupla. Os fãs de Sariette pegaram uma imagem da maquiadora no evento, retiraram a pessoa que posou para a foto com ela e colocaram Sarah.

O realismo da montagem da imagem causou espantou nos próprios seguidores que torcem pela amizade das ex-participantes do “Big Brother Brasil 21”.

“Quase infartei com essa montagem”, comentou um seguidor. “Ficou perfeito mesmo”, apontou outro internauta. “Gente, será que elas não estiveram juntas”, brincou um terceiro internauta.

Entretanto, Sarah e Gilberto passaram a ter desavenças com Juliette na metade do confinamento por opiniões diferentes sobre os rumos do jogo. A amizade das sister rachou ao ponto de Sarah votar em Juliette durante uma das formações de paredão.

Após o fim do confinamento e a gravação do especial “BBB Dia 101”, Juliette Freire revelou que não tinha problemas em voltar a se relacionar com a ex-participante agora longe das câmeras.

“Não tenho problema em conversar. Estou aberta, não tenho nenhum problema. Não vi tudo, estou escutando muita coisa. Alguns falam ‘Sariette’, outros dizem ‘não fale com ela'”, comentou em vídeo publicado pela Revista Marie Claire.

Já Sarah Andrade contou ao jornal “Extra” ter feito um pedido desculpa à Juliette por não ter a ouvido no jogo.

“Pedi desculpa porque não escutei Juliette como deveria. Acho que foi pela pressão psicológica também. Como fomos amigas em boa parte do jogo, senti que era preciso”. (Com informações do portal UOL)