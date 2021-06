FARSA: presa mulher que “deu à luz” a dez bebês na mesma gestação

Após ampla divulgação e até possível recorde no Guiness Book, Gosiame Sithoie foi presa e está em uma ala psiquiátrica, conforme o jornal “The Sun”. A sul-africana ficou famosa no início do mês por ter dado à luz a dez bebês na mesma gestação. Ela é acusada de ter inventado a história.

Gosiame estava na casa de um parente perto de Johanesburgo, na África do Sul, na última quinta-feira (17). O “pai das dez crianças”, Tebogo Tsotetsi , afirmou que não acredita que os dez filhos existam. A dúvida surgiu porque ele não tinha acesso aos filhos, mesmo após muitas tentativas de vê-los. A família dele afirma que Gosiame nunca deu à luz.

Porém, a jornalista que acompanhou a gravidez, assegura que nasceram 10 crianças, exigindo a verdade às autoridades de saúde de África do Sul. Seriam sete meninos e três meninas. Ela é do Pretoria News, que faz parte do Independent Media. O grupo mantém a história: “Não é ‘uma notícia falsa’, mas sim “um encobrimento feito pelas autoridades de saúde de Gauteng, que tomou proporções gigantescas”.

controvérsias

O Independent fez uma investigação privada mesmo com o pai negando a história. “Tebogo confirmou que não viu os 10 bebés e que acreditou na namorada quando esta lhe ligou para o informar sobre o seu nascimento. Ele tentou várias vezes visitar a namorada e os bebés, mas ela não revelou onde estava, nem a condição dos filhos”.

Para o grupo em vez de ser um motivo de celebração, tornou-se numa campanha orquestrada para desacreditar a história, a mãe dos 10 bebés. O editor do Petroria News, assim como o Independent Media e o seu diretor, Iqbal Survé, garantiu que não é fake news. e que acompanhou vários meses a gravidez. Além disso, destacaram que os médicos ficaram surpreendidos quando, em vez de oito, nasceram 10 bebés.

O departamento de comunicação do Governo sul-africano emitiu um comunicado a esclarecer que não tinha sido capaz de comprovar o nascimento dos 10 bebés. O Departamento de Saúde de Gauteng avançou se posicionou da mesma maneira.

O Independent Media exige agora a verdade às autoridades de saúde do país.