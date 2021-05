VÍDEO: vereadora denuncia farra de publicidade na Câmara

Denúncia feita pela vereadora Lia Nogueira (PP), na última segunda-feira (17), na tribuna na Câmara de Vereadores de Dourados, aponta que o prefeito de Dourados, Alan Guedes, teria favorecido um único empresário de comunicação durante o período que foi presidente na casa. O beneficiado pela destinação do dinheiro público seria Alfredo Barbara Neto, atual chefe de gabinete de Guedes. Cerca de R$ 800 mil foram recebidos pelo empresário entre 2019 e 2020.

Para o Estado Online, a vereadora explicou que já havia denúncias de favorecimento na destinação da verba de divulgação enquanto Alan era presidente da Câmara. Por meio de um requerimento feito pelo vereador Diogo Castilho (DEM) para o atual presidente do Legislativo, várias planilhas com os gastos em divulgação foram fornecidas, no qual, segundo ela, haveria favorecimento de quase R$ 1 milhão para empresas em nome de Alfredo Barbara. “Já existiam conversas de irregularidades”, disse. Por mês, a Câmara destina cerca de R$ 1,7 milhões para os meios de comunicação.

Na tribuna da Câmara, a vereadora destacou como os valores beneficiaram o Diário MS e o portal Diário MS. Ela afirmou que o jornal impresso está em declínio para receber tanto investimento, o que reduz sua audiência, que é um dos critérios de avaliação para o fornecimento de publicidade. Os jornais recebiam as mídias através do ABN Agência de Notícias e Eventos Ltda-ME, propriedade de Neto.

Junto com a denúncia, a Nogueira enviou um requerimento pedindo um posicionamento de Guedes e do secretário de Governo, Henrique Sartori, sobre os gastos. “No requerimento estou cobrando explicações do atual prefeito que, na época, foi o presidente [da Câmara]”, destacou.

A administração municipal tem até 20 dias para responder o requerimento. “Cabe a instalação de uma CPI [Comissão Parlamentar de Investigação]? Cabe. Mas eu vou aguardar a resposta do requerimento”, afirmou a vereadora.

Nogueira ressaltou ainda a participação de outra pessoa: Milton Junior, que é proprietário da Lupa Comunicação, detentora da publicidade do Legislativo. Ele também integra um cargo de primeiro escalão na prefeitura de Dourados. A empresa teria ajudado na campanha eleitoral de Guedes, segundo a vereadora. “Ao meu ver, se não é uma questão de ilegalidade, é, no mínimo, imoral”, disse Nogueira.

O que diz a Câmara Municipal

A assessoria da Câmara Municipal de Dourados informou que a vereadora Lia Nogueira fez uso da tribuna e oficializou apenas o requerimento que pede explicações para o prefeito Alan Guedes, sem outra denúncia formal.

“A Casa vai aguardar a oficialização da denúncia, por parte da vereadora, para avaliar quais serão as medidas a serem adotados, já que o requerimento apresentado pela vereadora Lia Nogueira é endereçado ao Poder Executivo”.

A reportagem tentou contato ainda com o presidente da Câmara Laudir Munaretto (MDB), mas não foi atendida.

Prefeito citado

Questionado pela reportagem, a prefeitura de Dourados informou que não vai se pronunciar. “A Prefeitura de Dourados não vai se manifestar sobre contratos de publicidade da Câmara Municipal de Vereadores”.

A reportagem tentou contato com o prefeito Alan Guedes e com o chefe de gabinete, Alfredo Barbara Neto das 9h30 até 12h, mas as ligações e mensagens não foram respondidas.

Veja os documentos citados pela vereadora Lia Nogueira durante a sessão:

Tabelas de pagamento de mídias em veículos de imprensa em 2019

Tabelas de pagamento de mídias em veículos de imprensa em 2020

Veja o requerimento endereçado para o prefeito de Dourados, Alan Guedes:

Vídeo da sessão da Câmara: