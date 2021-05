Farmácia realiza coleta de alimentos para entidade do Parque do Sol

Espaço de Convivência Esperança será a instituição beneficiada pelas doações realizadas em maio

Durante o mês de maio, a farmácia Vide Vida promove a campanha “Alimente Esperança”, uma iniciativa para levar alimentos e itens de higiene e limpeza a pessoas que se encontram sem emprego ou em subemprego. A instituição beneficiada é o Centro de Terapias Integrativas e Complementares André Luiz – Espaço de Convivência Esperança, localizado no bairro Parque do Sol, em Campo Grande-MS.

Uma das consequências da pandemia pelo coronavírus no Brasil foi o desemprego, que registrou um recorde histórico de 13,5% em 2020, o maior em oito anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Mato Grosso do Sul, o índice atingiu 10%. “O que nós temos vivenciado hoje com estas famílias é a percepção do aumento da fome, do desemprego, da falta de oportunidades e estas famílias estão cada vez mais em dificuldades e vulnerabilidade social”, afirmou a presidente do Espaço Esperança, Cibelle Rabelo.

A instituição oferece um programa socioassistencial e de saúde integral gratuito às famílias do bairro Parque do Sol e região, e alguns desses moradores se encontram em extrema vulnerabilidade social e necessitam de ajuda.

O que pode ser doado

Alimentos não perecíveis: arroz, feijão, fubá, farinha de mandioca, leite, óleo, açúcar, farinha de trigo, café, bolacha, macarrão, molho de tomate, goiabada, sardinha, milho-verde. Produtos de higiene e limpeza: água sanitária, sabão em barra, sabonete, pasta de dente e papel higiênico.

Projetos do Espaço Esperança

O Centro de Terapias Integrativas e Complementares André Luiz desenvolve ações de saúde, terapias e atividades assistenciais, atingindo aproximadamente 200 moradores da região localizada no entorno do aterro sanitário de Campo Grande.

Conheça cada projeto da instituição

Projeto Apoio à vida: é desenvolvido em parceria com o Clube Feminino da Loja Maçônica Nova Era e com amigos e voluntários da instituição. Por meio dele, são realizadas doações de enxovais completos às gestantes do bairro. Elas recebem ainda orientações, atendimentos terapêuticos e terapia floral.

Projeto Quem planta colhe – quem colhe se abastece: os moradores recebem orientações, doações de mudas e sementes para o plantio de mudas de hortaliças, frutas, legumes e verduras nos quintais de suas residências, com aproveitamento dos espaços disponíveis, com a finalidade de contribuir efetivamente para uma alimentação mais rica e saudável. É realizado por voluntários da instituição.

Projeto Quem se organiza – vive melhor: são orientações, pequenos consertos e organização dos lares dos atendidos, com o objetivo de possibilitar o aprendizado de uma vida mais organizada, consequentemente e, uma melhoria na qualidade de vida da família, com doações de materiais necessários e outros para o bom andamento do projeto em si. É realizado por voluntários da instituição.

Parcerias médicas e terapêuticas: a Associação Médica Homeopática Brasileira e a Farmácia Vide Vida contribuíram para a distribuição gratuita de homeopatias para diminuir a suscetibilidade de contrair o vírus que ocasiona a COVID-19. Elas receberam ainda orientações de saúde e de prevenção contra a doença. Moradores tiveram acesso a consultas e exames em clínicas particulares em diversas especialidades, proporcionadas gratuitamente por médicos parceiros. Além dos projetos permanentes, há campanhas sazonais para atender às necessidades da comunidade, tais como:

– Doação de equipamentos de segurança para adolescentes e jovens da comunidade que trabalham na separação do lixo reciclável para proteção de materiais perfurocortantes, contaminação, ataques de animais peçonhentos como cobras, escorpiões que ficam escondidos nos bags de armazenamento.

– Campanhas de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal: foram distribuídas cerca de 130 cestas básicas às famílias, por meio de parceria com o Projeto Central de Penas Alternativas do Poder Judiciário (CEPA), conselho da comunidade e campanha de arrecadação realizada por amigos e voluntários da instituição. Também foram efetuadas doações de caixas de leite, pacotes de pão, bolachas, macarrão, fraldas para os bebês, remédios aos doentes e outros itens de necessidades prementes.

SERVIÇO:

As doações podem ser feitas nos seguintes endereços: Rua 7 de Setembro, 1176, e Av. Rachid Neder, 863. Entrega de presentes no Dia Internacional da Mulher, Dia das Crianças e Natal.

(Marcelo Rezende com assessoria)