Garoto do meme ‘valeu natalina’ processa humorista Diogo Defante

O humorista Diogo Defante viralizou na web com o meme ‘valeu, natalina’ há quatro anos. No vídeo, publicado em seu canal no Youtube, Diogo entrevistava alguns meninos que estavam na rua quando pediu para um deles mandar uma mensagem natalina para seu público. Sem entender o intuito da mensagem, o garoto que vendia balas no sinal, disse para a câmera: “Valeu, natalina”, fazendo muitas pessoas se divertirem e usarem a nova gíria em época de natal.

Agora, o jovem, que se chama Kayck Abraão, de 17 anos, decidiu processar o humorista por danos morais, materiais e também por uso indevido de imagem. Segundo o jornalista Leo Dias, que divulgou o processo, o menino, reivindica os direitos do vídeo e os lucros que o youtuber teve com a gravação feita em 2019.

O caso deixou os internautas divididos. Houve quem defendesse o menino e outros que disseram que ele está processando Diogo apenas para aparecer: “Os caras ganharam uma fortuna nas costas do garoto. Tem que ajudar ele também”, falou um a favor. “Você tenta ajudar e é assim que ele retorna. Depois não adianta reclamar que não têm oportunidade. O Diogo ainda deu um monte de coisa pra ele”, detonou outro, lembrando que, cerca de um ano depois do vídeo ser gravado, Diogo reencontrou o menino e lhe deu presentes, como roupas, televisão e celular.