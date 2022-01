Esposa e filho de Lucas Lucco estão com COVID-19

Lucas Lucco revelou no domingo (9), nas redes sociais, que a mulher, Lorena Carvalho, e o filho deles, Luca, também estão com COVID-19.

O cantor já estava isolado e fazendo tratamento para melhorar da doença. “Luca e Lorena testaram positivo para COVID também”, escreveu ele.

Lorena falou sobre o diagnóstico e o isolamento, agora em família. “Eu tinha falado para vocês que eu ia fazer um teste por via das dúvidas, como o Lucas estava com COVID. Fiz ontem e saiu o resultado hoje. Eu e o Luca testamos positivo para a COVID. Estamos os três aqui isolados”.

Ela também disse que o filho do casal de apenas nove meses está sofrendo com a doença. “Graças a Deus estou sem nenhum sintoma, mas o Luca sentiu bastante. Ele já estava com a garganta ruim e agora ele entrou com quadro viral de gripe. Está com nariz escorrendo, tossindo muito, espirrando, com falta de apetite, dificuldade para dormir por causa dos incômodos. Tivemos uma noite muito difícil, estou praticamente virada”.

