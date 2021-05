Família de haitianos perdem tudo em curto circuito de Kitnet no bairro Universitário

Uma família com oito haitianos estão desolados após a kitnet onde moram pegar fogo na Rua Mena Barretos no bairro Universitário em Campo Grande. O incêndio começou por um possível curto circuito em um ventilador.

Os familiares quando perceberam o fogo, com a ajuda de uma vizinha tentaram salvar alguns móveis e objetos, mas boa parte de tudo que estava dentro da casa foi destruído pelo fogo.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas.

Gislaine dos Santos, 38 anos, vizinha da família que ajudou no momento do incêndio, informou que a família mora há menos de um ano no local. Ela tentou ajudar a retirar o botijão e os móveis das crianças.

Ainda segundo apurado, o proprietário da quitinete foi acionado, mas não quis falar com a imprensa. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)