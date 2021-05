Falta de atenção termina em colisão e jovem com fratura no ombro em acidente na Capital

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (21) na Avenida Costa e Silva deixou uma motociclista ferida após colisão com um veículo Gol.

Segundo apurado pelo jornal O Estado Online, a Águas de Guariroba está fazendo um trabalho na região e interditaram parcialmente a via. Com isso, a condutora de veículo reduziu a velocidade para entrar em uma outra faixa, e a motociclista que estava em uma Biz não se atentou e colidiu na traseira do veículo.

Com o impacto, a motocicleta ficou e cabeça para baixo, a jovem que conduzia a Biz teve ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura no ombro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local, antes do resgate até a Santa Casa.

O Batalhão de Trânsito esteve no local para verificar as causas do acidente. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)

