Falta de atenção: motociclista fica ferida após bater na traseira de veículo

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (5) mostra a falta de atenção de condutores durante tráfego pelas ruas de Campo Grande.

Uma motociclista ficou ferida depois de colidir contra a traseira de um automóvel Gol na Avenida Senador Filinto Müler em frente ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian.

O acidente aconteceu por volta das 8h quando os veículos que passavam pelo local pararam por conta da passarela em frente ao hospital e por falta de atenção, a motociclista colidiu com a traseira do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local. A equipe do Batalhão de Trânsito também esteve no local, para fazer os devidos levantamentos. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)