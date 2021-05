‘Falam que meu marido é bonito demais para mim’, diz mulher gorda

A jovem Kate viralizou na web ao desabafar sobre comentários cruéis a respeito de seu casamento com um homem magro

A jovem Kate viralizou na web ao desabafar sobre comentários preconceituosos e cruéis que internautas fizeram sobre seu peso. De acordo com ela, internautas ficam chocados com o fato de ela ser uma mulher gorda casada com um um homem magro.

“As pessoas no TikTok estão sempre dizendo coisas do tipo ‘não tem como ele ser seu marido, ele é bonito demais para você'”, contou, em um vídeo postado no perfil do casal na rede social. “Pois então, ele me acha bonita. Eu sou engenheira e uma ótima pessoa. Acho que ganhei uns 40 kg desde que o conheci. Mas nada disso importa para ele. Nós somos muito felizes’, acrescentou.

Ela ainda deu conselhos para seus seguidores ao final da gravação. “Você é digno de ser amado. Vale a pena esperar por alguém que te ama pelo que você é”, escreveu.

Kate e Matthew ganharam 600 seguidores depois que a publicação viralizou – com mais de 13 mil curtidas até o momento. Nos comentários, internautas fizeram diversos elogios aos dois. “Acho vocês um casal fofo. Ignore os outros. Eles estão com inveja”, disse uma seguidora. “A beleza está nos olhos de quem vê. Não mude, você é linda!” disse outra.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, casal criou o perfil no TikTok no ano passado, para compartilhar detalhes da vida de recém-casados. Em outra publicação, ela contou que eles se conheceram em um aplicativo de namoro e, quando se encontraram pessoalmente, foi amor à primeira vista. (com informações do site R7)