Facebook permitirá postagens que dizem que a covid foi “causada pelo homem”

O Facebook anunciou na quarta-feira (26), que não irá mais remover publicações da rede social que afirmem que a covid-19 foi “causada pelo homem”. A informação foi publicada pelo Axios.

A empresa cita “investigações em andamento sobre a origem da covid-19” ao justificar a decisão, de acordo com reportagem da ABC News. A teoria de que a doença foi causada por vazamento laboratorial voltou à tona com a notícia de que técnicos ficaram doentes em Wuhan cerca de 1 mês antes do 1º caso da doença ser confirmado.

O Facebook tem uma política de remoção de informações falsas sobre a covid-19 e vacinação. Em fevereiro deste ano, surgiram diversos conteúdos dizendo que o vírus foi “produzido pelo homem”. Na quarta-feira (26), a empresa comunicou que as diretrizes são atualizadas regularmente “à medida que novos fatos surgem”.

Ontem o presidente norte-americano Joe Biden estipulou prazo de 90 dias para a inteligência dos EUA gerar relatório sobre a origem da doença. Ele pediu investigações sobre “questões específicas para a China”.

Com 1,4 bilhão de habitantes, a China afirma ter menos de 5.000 mortos pela covid. Governos e instituições questionam a transparência do país em relação às informações sobre a doença. O prefeito de Wuhan, cidade onde o novo coronavírus foi detectado pela 1ª vez, admitiu ter ocultado informações sobre o surto inicial da doença.